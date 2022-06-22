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Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti

Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti
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22 Haziran 2022 - 14:55

Sezon finali yapan Yargı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şükran Ovalı, bir süredir ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Fiziğiyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak yeşil mayosuyla meslektaşı Hande Erçel’e poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncuya ünlü isimlerden yorum gecikmedi.

Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 1

2017 yılında Caner Erkin ile nikah masasına oturan Şükran Ovalı, 2018 yılında kızını kucağına aldıktan sonra setlere ara verdi.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 2

Zaman zaman dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Ovalı, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Derya rolünü oynuyor.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 3

HANDE ERÇEL’E POZ VERDİ

Dizinin geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 4

 Eşi ve kızıyla tatil yapan oyuncu, meslektaşları da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde sahilde Songül Öden’e poz veren Ovalı, bu sefer Hande Erçel’e poz verdi.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 5

“ENERJİSİNİ SEVDİĞİM GÜZEL”

Instagram’da 871 bin takipçisi olan Ovalı, yeşil mayosuyla havuz başında verdiği pozları yayınladı.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 6

Paylaşımına Hande Erçel’i etiketleyen oyuncu “Enerjisini sevdiğim güzel” notunu düştü.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 7

Şükran Ovalı’nın paylaşımına eşi kalp ve nazar boncuğu emojisi eklerken Demet Akalın da yorum yapmayı ihmal etmedi.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 8

Hande Erçel için Ovalı’nın paylaşımına “Senin güzelliğin” notunu ekledi.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 9

İşte Şükran Ovalı’nın tatil pozları…

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 10
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 11
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 12
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 13
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 14
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 15
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 16
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 17
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 18
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 19
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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti - Sayfa 20

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