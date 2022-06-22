Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti

Sezon finali yapan Yargı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şükran Ovalı, bir süredir ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Fiziğiyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak yeşil mayosuyla meslektaşı Hande Erçel’e poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncuya ünlü isimlerden yorum gecikmedi.