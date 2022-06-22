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“Valla” Seren fırtına gibi dönüyor!

“Valla” Seren fırtına gibi dönüyor!
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22 Haziran 2022 - 14:51

Müzik kariyerine “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile başlayan Serengil, “Ayrıldık”, “Dönsen Bile”, “Alıştım Sana Bir Tanem”, “Sen Şansını Kaybettin”, “Mümkün Değil”, “Bu Gecenin Hatırına” ve “Ya Seninle Ya Sensiz” gibi sevilen şarkıları seslendirdikten sonra 2006 yılında sahneyi bırakıp televizyon kariyerine devam etti.

Ekran karşısında 17 yıl boyunca çeşitli program ve Reality Show’larla karşımıza çıkan Seren Serengil, son 8 yıldır halkın takdirini de kazanarak sabah kuşağının en başarılı isimlerinden biri oldu. Lakin müzik sevdasına ve sahne özlemine daha fazla dayanamadı…

Ara ara “çok geç” ve “sakalı adam” gibi şarkılarla hayranlarını sevindirmiş olsa da müziğe asıl dönüşü bu sene yaptığı sahne showlarıyla oldu.

Sahne kostümlerine harcadığı paralarlar da adından sıkça bahsettiren Seren Serengil, Sezen Aksu imzalı “Valla” şarkısı ile bu başarısını taçlandıracağının sinyallerini veriyor.

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