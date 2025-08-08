ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI BÜYÜYOR!

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarım arazilerine sıçradıktan sonra yerleşim yerlerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, havadan helikopter ve uçaklarla destek veriliyor. Yangına karadan da arazöz ve tankerlerle müdahale sürüyor.

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi, rüzgarın ters esmesi nedeniyle alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracının üzerine gelen alevler sebebiyle ekipler aracı terk ederek koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın bölgesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.