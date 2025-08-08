  1. Haberler
  7 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

7 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

7 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelen yapımlar arasında reyting yarışının galibi MasterChef Türkiye oldu. TV8’de yayınlanan yarışma programı, Total, AB ve ABC gruplarında birinci sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Viking-İstanbul Başakşehir karşılaşması ise tüm gruplarda ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise NOW Ana Haber yer alarak haber bültenleri arasında öne çıktı.

Günün diğer dikkat çeken yapımları arasında Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi, Yer Çekimi, Canım Kardeşim, Yeniden Başlamak, Dokuz Kere Leyla, Benim Kocam Yapmaz, Kim Milyoner Olmak İster?, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yer aldı.

 

7 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI AÇIKLANDI!
