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Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin Önünde

Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin Önünde
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07 Ocak 2022 - 15:17

Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin Önünde

21 ayrı firmanın 103 seçmen anketi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı

Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP'nin Önünde

 

 

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 21 ayrı firmanın yaptığı 103 seçmen anketine yer verilen araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyları AKP ve MHP’nin toplam oylarının 4 puan önünde.

TELE 1’de Merdan Yanardağ’ın sunduğu 5. Boyut programına katılan Özkiraz, araştırmada partilerin oy ortalaması alınırken o ay içerisinde en yüksek ve en düşük gösteren firmaların anketlerinin dahil edilmediğini söyledi.

Bu sonuçlara göre, AKP’nin oyları kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37 iken aralık ayında yüzde 31’e düşmüş durumda.

Cumhur İttifakı partilerinde, “Sistematik bir düşüş” olduğu değerlendirmesini yapan Özkiraz, MHP’nin de ocak ayında yüzde 9,2 iken aralık ayında yüzde 7,3’e kadar indiğini belirtti.

Kemal Özkiraz Millet İttifakı partilerinin oy oranlarına ilişkin ise “CHP ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7’ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta 13,5 iken eylül ayında 14,8’e kadar yükselmiş görünüyor.” dedi.

Kemal Özkiraz, HDP’nin de araştırma ortalamalarına göre istikrarlı şekilde yüzde 10 üzerinde oy oranına ulaştığını ve baraj altında kalmadığını söyledi.

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