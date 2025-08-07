SOMER SİVRİOĞLU 25 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE TATİLE DOYMUYOR!

MasterChef Türkiye’nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşanan Sivrioğlu, ardından birkaç farklı ilişki yaşamıştı.

Yeni Aşk Tatil Paylaşımlarıyla Dikkat Çekti

Ünlü şef, şimdi de kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor. Genç sevgilisiyle yaptığı tatil paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle küvet pozları, takipçilerin yoğun ilgisini çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Her fırsatta birlikte tatile çıkan çift, son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Sivrioğlu’nun daha önce Pınar Kayabaşı ve Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı ilişkiler de kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştı.