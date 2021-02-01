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Bir Cennet Koy Daha Erdoğan’ın İmzasıyla İmara Açıldı

Bir Cennet Koy Daha Erdoğan’ın İmzasıyla İmara Açıldı
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04 Aralık 2021 - 14:33

Bir Cennet Koy Daha Erdoğan’ın İmzasıyla İmara Açıldı

Ege’nin cennet köşelerinden Kuşadası Davutlar Milli Parkı’nın hemen yanı başındaki 30 dönümlük kamu arazisi yapılaşmaya açıldı. Değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla onaylandı.

Bir Cennet Koy Daha Erdoğan'ın İmzasıyla İmara Açıldı

Kuşadası Davutlar Milli Parkı’nın hemen yanıbaşındaki 30 dönümlük kamu arazisi yapılaşmaya açıldı. İmar planı değişikliğine yapılan tüm itirazlar reddedildi. Değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla onaylandı. Özelleştirme kapsamındaki arazi yakında satılacak.

Ege kıyılarındaki bir cennet arazi daha imar planı değişikliği ile yapılaşmaya açıldı. Kuşadası Davutlar’daki mülkiyeti Hazine’ye ait yaklaşık 30 dönüm arazi özelleştirme kapsamında satılacak.

Habertuar’ın haberine göre Satış öncesi son yıllarda sıkça örneğine rastlandığı şekilde imar planı değişikliğine gidildi.

Türkiye’nin en temiz ve doğal kıyılarına sahip, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar tüm Anadolu’da varolan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü doğa müzesi olma özelliğini taşıyan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın hemen yanındaki arazinin imar planı “fundalık ve zeytin deliceği” statüsünden çıkarıldı.

Arazinin imar planı, “Ticaret-Turizm-Konut Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park, Trafo Alano, Kanal ve Yol” olarak değiştirildi.

TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan tüm itirazlar reddedildi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Aralık’ta imzalandı.

Arazinin yakında satışa çıkarılması bekleniyor.

 

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