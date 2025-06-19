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BİNYAMİN NETANYAHU’NUN OĞLUNUN DÜĞÜNÜ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

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Binyamin Netanyahu’nun Oğlunun Düğünü Çatışmalar Nedeniyle İptal Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, oğlunun düğün törenini artan güvenlik riskleri ve devam eden çatışmalar sebebiyle iptal etmek zorunda kaldı. Düğünün yapılması planlanan tarih ve yer ise İsrail kamuoyunda büyük merak konusuydu.

İHA Tehdidi ve Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Düğün Ertelendi

26 Kasım 2024’te Tel Aviv yakınlarında yapılması planlanan düğün, Lübnan kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası artan güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildi. Netanyahu ailesi ve güvenlik ekipleri, Başbakan’ın Tel Aviv yakınlarındaki konutuna yönelik İHA saldırısı tehdidini dikkate aldı.

Netanyahu Ailesinden Resmi Açıklama

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle törenin iptal edildiği ve ileri bir tarihe erteleneceği bildirildi. Başbakan ve ailesi, yaşanan gelişmeler karşısında tedbirli davranarak olası riskleri minimize etmeye çalışıyor.

BİNYAMİN NETANYAHU’NUN OĞLUNUN DÜĞÜNÜ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
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