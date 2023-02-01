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Bilinç Ötesi

Bilinç Ötesi
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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20 Mart 2023 - 17:45

Kahramanmaraş Antik Kentinde geçen yıl keşfedilen bir yer altı şehri
olduğunu biliyor muydunuz ? Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan
ashabı-kehf ve Kahramanmaraş antik kentinde bulunan ashabı kehf Unesco
Dünya miras geçidi listesinde olması ve tüm bu yaşanılan deprem
felaketi bize ne söylemek istiyor ? Doğa kendini yenilerken
ilahlaştırdığımız pek çok şey bilinç ötesi bir biçimde hayatımızı
şekillendiriyor, korkuyu içselleştirmeye neden bu kadar önem veriyoruz
?

Doğal afet olarak algıladığımız depremler size de gizli bir
savaştaymışız gibi hissettirmiyor mu ? Belki de bilinç savaşları
yaşıyor gibi hissetmemizin tek nedeni tıpkı geçmişteki insanların tek
tek işledikleri gibi gelecek nesillere miras olarak aktarılıyor, o
zamanın insanları geleceği görebiliyor, hissediyor gelecek hakkında
bir medyum gibi gerçeğe yakın haberler veriyorlardı. Bilinçli olan
insan evrildikçe etkileşim içerisinde kolaylığı seçiyor, oysaki
herkesin bilmesi gereken şey o ki bu dünya hepimizin.

Evrensel bütünlüğün içerisinde mekanik olmadığımızın farkında olmadan
pek çok yaşam biçimleri ile kendimizi sınırlandırıyoruz, dogmatik
düşünce kalıplarının şekillendirdiği çeşitli yaşam biçimleri ile
hissettiğimiz duyguların gerçekliğine inanırken hayal etmenin gücüne
neden inanmıyoruz? Eğer bu sınırları kaldırabilirsek yaşamımızdaki
her şeyi değiştirebilecek potansiyel bir gücümüz var.

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