Bilinç Ötesi

Kahramanmaraş Antik Kentinde geçen yıl keşfedilen bir yer altı şehri

olduğunu biliyor muydunuz ? Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan

ashabı-kehf ve Kahramanmaraş antik kentinde bulunan ashabı kehf Unesco

Dünya miras geçidi listesinde olması ve tüm bu yaşanılan deprem

felaketi bize ne söylemek istiyor ? Doğa kendini yenilerken

ilahlaştırdığımız pek çok şey bilinç ötesi bir biçimde hayatımızı

şekillendiriyor, korkuyu içselleştirmeye neden bu kadar önem veriyoruz

?

Doğal afet olarak algıladığımız depremler size de gizli bir

savaştaymışız gibi hissettirmiyor mu ? Belki de bilinç savaşları

yaşıyor gibi hissetmemizin tek nedeni tıpkı geçmişteki insanların tek

tek işledikleri gibi gelecek nesillere miras olarak aktarılıyor, o

zamanın insanları geleceği görebiliyor, hissediyor gelecek hakkında

bir medyum gibi gerçeğe yakın haberler veriyorlardı. Bilinçli olan

insan evrildikçe etkileşim içerisinde kolaylığı seçiyor, oysaki

herkesin bilmesi gereken şey o ki bu dünya hepimizin.

Evrensel bütünlüğün içerisinde mekanik olmadığımızın farkında olmadan

pek çok yaşam biçimleri ile kendimizi sınırlandırıyoruz, dogmatik

düşünce kalıplarının şekillendirdiği çeşitli yaşam biçimleri ile

hissettiğimiz duyguların gerçekliğine inanırken hayal etmenin gücüne

neden inanmıyoruz? Eğer bu sınırları kaldırabilirsek yaşamımızdaki

her şeyi değiştirebilecek potansiyel bir gücümüz var.