Bilecik’te yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Bilecik’te yoğun yağış sonrası karayoluna yamaçtan kaya parçaları düştü. Düşen kaya parçaları trafiğin aksamasına neden oldu.
Bilecik-Bozüyük karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Sabah saatlerinde bir yamaçtan kopan kaya parçaları, Bilecik-Bozüyük karayoluna düştü. Trafikte aksamalar yaşandığı bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Toprak ve kaya parçaları kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Bölgede koruyucu çelik file bulunması, muhtemel bir facianın önüne geçti.