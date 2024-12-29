BEŞİKTAŞ’TA BAŞKANLIK İÇİN KIYASIYA REKABET

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, kulübün yeni başkanını belirlemek amacıyla yapılan oylama sona erdi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, kulübün başkanlık koltuğuna oturmak için yarıştı. Oylama, Beşiktaş camiasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, kulübün geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bu seçim, sadece kulübün yönetiminde değil, aynı zamanda Beşiktaş’ın sportif ve finansal geleceği üzerinde de etkili olacak önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Beşiktaş’ın Geleceği İçin Kritik Seçim: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı Arasında Başkanlık Yarışı

Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, birbirinden farklı projeler ve vizyonlarla seçmenlerin karşısına çıkarken, taraftarlar arasında da heyecanlı bir bekleyiş başladı. Şimdi gözler, yeni başkanın kim olacağına çevrildi ve Beşiktaş camiası, kulübün geleceği hakkında büyük bir karara imza atacak olan seçim sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılıyor. Başkanlık için iki aday yarışıyor: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı. Kongreye katılım yoğun, üyeler kulübü Mayıs 2025’e kadar yönetecek yeni yönetim kurulunu seçmek için oy kullandılar. 25 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Beşiktaş’ta Tarihi Kavga: 100 Milyon Euro’luk Borç ve Başkanlık İçin Kıyasıya Rekabet

Kongrede divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkanlık için adaylıklarını koymuş durumda. Adalı, kongreye katılanlara hitap ederken, Beşiktaş’ın son dönemde yaşadığı mali kriz ve borçlanmalar üzerine ağır eleştirilerde bulundu. Adalı, kulübün son bir yıl içinde 100 milyon avro borçlandığını belirterek, bu durumun sorumlusunun rakibi Hüseyin Yücel olduğunu iddia etti. Adalı, kulübün borç yükünü artıranların, başkanlık için yeniden aday olmalarını eleştirdi ve bu kişilerin Beşiktaş’a zarar verdiklerini söyledi. Ayrıca, Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldıracağını ve kulübün mali dengesini sağlamak için somut adımlar atacaklarını vurguladı.

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik krizini yönetim anlayışlarıyla düzelteceklerini ve kulübü yeniden şampiyonluklar için yarışan bir duruma getireceklerini ifade etti. 3,5 yıllık bir yol haritasıyla kulübün geleceğini planladığını belirten Adalı, futbol takımına yapılacak transferlerin tamamen sponsor desteğiyle gerçekleştirileceğini ve kulübün finansal olarak ayakta durmasını sağlayacak projelerin hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, kulübün geçmişte yaşadığı mali zorlukların üstesinden gelmek için özel gayrimenkul projeleri üzerinde çalışacaklarını duyurdu.

Adalı, geçmişte Beşiktaş’a zarar veren bir yönetim anlayışının tekrar kulübün başına gelmemesi gerektiğini ifade etti. “Algılarla, masallarla Beşiktaş’a başkan seçmenin sonuçlarını hep birlikte yaşadık,” diyen Adalı, kulübün geleceği için doğru adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

Rakibi Hüseyin Yücel ise, Beşiktaş için geliştirdiği gelir ekosistemi projelerinden bahsetti. Yücel, kulübün maddi sıkıntılarını aşabilmesi için sektörlerinde öncü şirketlerle işbirliği yaparak 86,8 milyon avroluk bir sponsorluk anlaşması sağladığını açıkladı. Yücel, kulübün geleceğini güvence altına almak adına parasal kaynakların artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Beşiktaş için her zaman en iyi hizmeti vermek için çalışacağını ve Beşiktaş sevdalısı olarak hareket edeceğini vurguladı. Yücel, geçmişteki başarısızlıklardan ders alarak, kulübün sorunlarını çözmek için hazır olduğunu belirtti.

Hüseyin Yücel, seçim sürecinde rakibi Serdal Adalı’yı eleştirerek, “sinirli, gergin, polemikten beslenen” bir yönetim anlayışının Beşiktaş’a zarar vereceğini, kendisinin ise kulübün menfaatlerini her zaman ön planda tutarak hareket ettiğini söyledi. “Ben Beşiktaş sevdalısıyım, koltuk değil,” dedi. Yücel, Beşiktaş’ın ekonomik sıkıntılarını çözmek için hazırladığı projelerle, kulübü yeniden büyük başarılarla taçlandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Her iki aday da Beşiktaş için en iyi projeleri sunmakta kararlı. Seçim sonuçları, kulübün önümüzdeki dönemde nasıl bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceğini belirleyecek ve Beşiktaş taraftarlarının büyük bir heyecanla takip ettiği bu süreç, kulübün geleceği için kritik bir dönüm noktasını oluşturuyor.

KAYNAK: medyaradar