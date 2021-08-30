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Berkay’ı Kızdıran Soru

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Berkay’ı Kızdıran Soru
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30 Ağustos 2021 - 10:52
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Berkay, Kuruçeşme Açıkhava’da sahne aldı. Ünlü sanatçıya yakın arkadaşı olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın düğününe çağırılmadığı iddiaları soruldu.

Berkay, Kuruçeşme Açıkhava’da vereceği konser öncesi soruları yanıtladı. Geçen ay yakın dostu Zeynep Bastık’ın Çeşme’deki düğününe katılmaması kafaları karıştıran ünlü popçuyu Bastık’ın eşi Tolga Akış’ın “O adamı düğünümde istemiyorum” diyerek veto ettiği iddiası gündeme gelmişti. Berkay bu iddialara, “Onunla alakalı gerekli açıklamayı yaptılar. Bana bu soruyu neden tekrar soruyorsunuz? İkisi de benim arkadaşım. Allah huzurlarını daim etsin” diyerek cevap verdi.

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