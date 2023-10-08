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RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi

RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2023 - 16:33

Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Ligde üç maç sonra kazanan Başakşehir, puanını 7’ye yükseltti.

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