2014’te nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun bir dönem evliliklerinde kriz çıkmış ve boşanacakları iddiaları gündeme gelmişti. Ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten ünlü çift, geçen akşam Kuruçeşme Saba Tümer’in doğum günü partisindeydi.

Mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Doğulu, “Her şey çok güzel gidiyor. Saba’cığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir gecceydi” şeklinde konuştu.

Mekandan en son çıkan sunucu Saba Tümer ise, “Yeni yaşımı tüm sevdiğim dostlarımla kutladım. Hepsi yanımdaydı. Çok güzel bir gece oldu. Yarın da iş günü olduğu için, gece erken başladı ve erken bitti” ifadelerini kullandı.