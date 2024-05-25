Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ya da zam olarak değişkenlik gösteriyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.
MOTORİN FİYATINA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.
İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul’da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.