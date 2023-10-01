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BBP’de büyük kurultay tarihi belli oldu

BBP’de büyük kurultay tarihi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2023 - 13:09
Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirilen BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultay tarihi kararı verildi. Oy birliğiyle 12. Olağan Büyük Kurultayın, 22 Ekim 2023 tarihinde, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilmesi kararı alındı.

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