Başar Biberoğlu Sarıyer Spor Kulübü’nde Başkanlığa Adaylığını Açıkladı!

Sarıyer Spor Kulübü, olağanüstü kongre kararıyla 5 ve 13 Temmuz’da sandığa gidiyor. Kulübün yaşadığı yönetim krizi üzerine hukukçu ve iş insanı Başar Biberoğlu, “Sarıyer için ateşten gömleği giymeye hazırım” diyerek başkanlığa aday oldu. Biberoğlu, büyük sponsorluklar, güçlü yönetim kadrosu ve altyapı revizyonu vaatleriyle öne çıkıyor.

Sarıyer Spor Kulübü yönetiminin istifasıyla başlayan kriz, kulüpte olağanüstü genel kurul sürecini tetikledi. Kulüpten yapılan resmi duyuruya göre kongre ilk olarak 5 Temmuz 2025’te, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek. Mevcut tabloda henüz resmî aday çıkmazken, hukukçu ve iş insanı Başar Biberoğlu yaptığı açıklamayla başkanlık yarışına katıldığını ilan etti.

“Sarıyer İçin Ateşten Gömleği Giymeye Hazırım”

Sarıyer sevdalısı olarak tanınan, aslen Rizeli iş insanı Başar Biberoğlu yaptığı basın açıklamasında şu mesajları verdi:

“Kulübümüz maalesef ortada kaldı. Beklemediğimiz kötü bir tabloyla karşı karşıyayız.”

“Şimdi Sarıyer’e sahip çıkma zamanı. Taşın altına gövdemi ve kalbimi koyarak geliyorum.”

“Sarıyer’e yakışan vizyonu yeniden hayata geçireceğiz; kadro mühendisliğine bugünden başladık.”

“Güçlü, nitelikli iş insanlarından oluşan geniş bir yönetim kurulu kuruyoruz.”

“Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle sponsorluk görüşmelerimiz olumlu ilerliyor ve ülke sporunu sarsacak büyük bir sponsorla imza aşamasına geldik.”

“Birlik ve beraberliğe samimi dokunuşlar yapmaya, Sarıyer’e hak ettiği değeri vermeye geliyorum.”

Biberoğlu’nun Proje ve Hedefleri

Finansal İstikrar – Büyük ölçekli sponsorluk anlaşmalarıyla kulübün borç yükünü hafifletmek. Altyapı ve Kadro Mühendisliği – Sarıyer’in köklü tarihine yakışır genç ve yetenekli bir takım inşa etmek. Kurumsal Dönüşüm – Profesyonel yönetim anlayışıyla şeffaf ve sürdürülebilir bir kulüp modeli oluşturmak. Taraftar Odaklı Yaklaşım – Stadyum atmosferini canlandıracak projeler ve dijital taraftar etkileşimleri geliştirmek.

Başar Biberoğlu Kimdir?

Doğum: 1969, Pazar / Rize

Eğitim: İstanbul’da ilköğretim ve lise; Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler; Gedik Üniversitesi – Hukuk ve Gayrimenkul Hukuku uzmanlığı

Spor Geçmişi: Tarabya Spor Kulübü’nün eski başkanı

İş Dünyası ve Sosyal Faaliyetler: Saygın bir iş insanı ve aktif sosyal girişimci olarak tanınıyor

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