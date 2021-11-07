Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı’nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BABASININ CENAZESİNE KATILMADI

Kayacı için Küplüce Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aysun Kayacı’nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı’nın yakınları ve arkadaşları törende yer aldı. Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.

KOMŞUSU KONUŞTU: BİR GÜN GELİRLER DİYE BEKLEDİ

Selahattin Kayacı’nın komşusu Hülya Öztürk, “Kızı ile hiç tanışmadım ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır. Hataları vardı belki de, bilemiyorum. Kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi. Çok güzel olduğunu, aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere’deydi. Sanıyorum bir gün gelirler diye beklerdi. Öyle içinde bir burukluk olurdu hep.” diye konuştu.