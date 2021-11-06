Defne Samyeli aracını adeta mekanın içine sokturdu!

Defne Samyeli aracını adeta mekanın içine sokturdu!

Geçtiğimiz ay alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçerek ehliyetini kaptıran Defne Samyeli, önceki gün Sarıyer’deki bir mekandan çıkarken ilginç bir yöntem denedi. Gazetecilerin görüntü almaması adında aracını adeta mekanın içine sokturan Samyeli, suskunluğunu korudu

Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, önceki gün Sarıyer’deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Samyeli, muhabirlere görüntü vermemek adına aracı adeta mekanın içine sokturdu.

Geçtiğimiz ay alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptıran Defne Samyeli, hızlıca sağ koltuğa binip, oradan uzaklaştı.

POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILDI

Koronavirüsü atlatan Defne Samyeli, sahnelere geri dönmüştü. Daha önce Kuruçeşme’deki bir restoranda dinleyicileriyle buluşan Samyeli, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçerek, Kemerburgaz’da bulunan evine doğru yol almıştı.

Sorumsuzca davranarak kendisinin ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan Samyeli, Şişli’de polis çevirmesine takılmıştı.

EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Alkolmetreye üfleyen şarkıcının, 0,51 promil alkollü olduğu öğrenilmişti. Samyeli’nin ehliyetine 6 ay el konulmuştu ve 1340 TL para cezası kesilmişti.

GAZETECİLERİ FARK EDİNCE ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Oyuncu ve stilist Ece Sükan da ehliyetini kaptırmıştı. Bebek’teki bir mekanda düzenlenen partiye katılan Sükan, Etiler’de polis kontrolüne takılmıştı.

Alkollü olduğu görülen Sükan, gazetecileri fark edince alkolmetreyi üflememişti. Alkolmetreyi üflemediği için Sükan’ın ehliyetine iki yıl el konulmuştu ve ünlü oyuncu, 3.836 TL idari para cezasına çarptırılmıştı.