Aylin Coşkun’dan 10 bin dolar iddiası! “Sinan Akçıl paramın üstüne yattı”

Şarkıcı Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Aylin Coşkun Sinan Akçıl hakkında olay sözler söyledi. Ünlü şarkıcı konuşmasında “Sinan’a para verdim üstünden çok zaman geçti” dedi.
Şarkıcı Aylin Çoşkun açıklamasıyla gündeme geldi. Tüp bebek tedavisi gördüğü için sahnelere ara veren Aylin Çoşkun, birçok bestekara 10 bin dolar verdiğini ve karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirdi.
Snob Magazin’in haberine göre Coşkun, şu cümlelerle de Sinan Akçıl’a sitemde bulundu:
“PARAMIN ÜSTÜNE YATTI”
”Sinan’a para verdim üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hâlâ ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii!”
1010