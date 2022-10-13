Aylin Coşkun’dan 10 bin dolar iddiası! “Sinan Akçıl paramın üstüne yattı”

Şarkıcı Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Aylin Coşkun Sinan Akçıl hakkında olay sözler söyledi. Ünlü şarkıcı konuşmasında “Sinan’a para verdim üstünden çok zaman geçti” dedi.

Şarkıcı Aylin Çoşkun açıklamasıyla gündeme geldi. Tüp bebek tedavisi gördüğü için sahnelere ara veren Aylin Çoşkun, birçok bestekara 10 bin dolar verdiğini ve karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirdi.