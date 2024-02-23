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Atma recep atma

Atma recep atma
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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23 Şubat 2024 - 18:20

Çok eski bir deyim değil miydi? Özellikle avcılar kendi aralarında konuştuklarını abartırlardı ve arada biri çıkıp “atma recep atma” derdi. Birileri sürekli ekonominin iyi olduğunu söylüyor. Ekonomiden sorumlu bakan sürekli her şeyin daha iyi olacağını, ekonominin düzeleceğini söyleyip duruyor ama maalesef emekli ve dar gelirli insanlar sabahları pazara gitmiyor artık. Pazar kapanma saatlerinde gidip çürük malları almaya çalışıyorlar. Hala her şeyin yoluna gittiğini söyleyecek tek laf var: “atma recep atma”.

Memleketimizin en acil ihtiyaçları eğitim, adalet, hukuk, liyakat, vicdan, eşitlik, özgürlük, demokrasi, sevgi ve saygı. Bunlara ihtiyacımız var. Bu ülkede yabancı güçlerin oyunları hala sürüyor. Bayraklarımızı masa üzerine bez yapmaya çalışanlar, ülkede birbirine düşürmek için çabalayanlar hala var. Bitmedi, bitmeyecek ama biz sağduyulu olmamız lazım. Laikliği savunanlar tutuklanmamalı, adalet doğrunun yanında hep olmalı.

Bu ülkede ekonomiyi düzeltmek için halkın birlik ve beraberliği çok önemli. Tarihlere gelmemeli. Maalesef Recep Amca gibi sallayanlar da dikkat edilmeli. Vatandaş bu krizlerin üstesinden gelmesi için çalışıp hakkını almalı. Özellikle şu belediye seçimlerinde, hizmet için değil, rant için gelenlere daha dikkatli olmalı. Sandığa atacağınız her oy, ülkeye hizmet edebilecek insanlara değerlendirilip atılmalı, receplere fırsat verilmemeli.

Dip not: “Atma recep atma”, halk arasında konuşulan bir deyimdir, başka bir şeye yorumlanmamalıdır.

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