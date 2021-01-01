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Aslı Enver’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Aslı Enver’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi
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22 Aralık 2021 - 15:45

Aslı Enver’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu Aslı Enver’in kız kardeşi Anıl Enver’i görenler, ”Güzellik genetik” demeden edemedi.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 1

En son Babil dizisinde rol alan ve Skandal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslı Enver, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 2

Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 3

1984 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra’da yaşadı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 4

 Türkiye’ye döndükten sonra uyum problemi yaşayan Aslı Enver, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne kaydoldu.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 5

Tiyatroyla güçlü bir bağ kuran Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ne gitti.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 6

Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 7

Kariyerinin başında kısa filmde rol alan Aslı Enver, ilk olarak Uzay Sitcomu isimli bir dizide oynadı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 8

Sonrasında Hayat Bilgisi’nde rol alan oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 9

Ardından Suskunlar, Kayıp, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi gibi yapımlarda rol aldı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 10

Geçmişte meslektaşı Birkan Sokullu ile evli olan Enver, ilerleyen yıllarda Murat Boz ile aşk yaşadı. Evleneceği beklenilen çift, ani bir şekilde yollarını ayırdı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 11

 Aslı Enver’in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver’i görenler şaştı kaldı.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 12

Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan Anıl Enver, güzelliğiyle dikkat çekti.

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 13

Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 14

 

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