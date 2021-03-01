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Vaka Sayıları Düştü, Can Kaybı Azaldı

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Vaka Sayıları Düştü, Can Kaybı Azaldı
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05 Nisan 2021 - 13:03
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Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya en erken başlayan İngiltere’de virüs kaynaklı can kayıpları 10’a kadar düştü. Ocak ayında ülkeyi saran yeni varyanta karşı mücadeleyi başarılı şekilde yöneten ülkede vaka sayıları 3 bin 400’lü seviyelerde seyrederken ülkenin 52 bölgesinde 70 yaş üstü kişilerde Covid-19 vakası görülmediği açıklandı.

İngiltere’nin aşılamadaki hızlı ve kararlı tavrı, hem vaka sayılarını hem de can kayıplarınının her geçen gün azalmasına neden oluyor.

Yaklaşık 32 milyon kişiye bir doz, beş milyon kişiye ise iki doz aşı uygulanan İngiltere’de, geçtiğimiz gün virüs kaynaklı can kaybı sayısı 10 olarak kaydedildi.

Eylül ayının başından bu yana en düşük seviyeye gerileyen vaka sayıları ve can kaybı ile ilgili konuşan Sağlık bakanı Matt Hancock, “Muhteşem aşılama programımız, Covid’e karşı en savunmasız olanlara yani 80 yaşın üzerindekilerin yarısı da dahil olmak üzere beş milyondan fazla kişiye tamamen uygulandı” dedi.

Hükümet, tüm yetişkinlere Covid-19 aşısı sunma hedefini tutturma yolunda ilerlendiğini bildirirken İngiltere’de 50 yaşından büyüklerin tamamına Nisan ayı ortasına kadar aşı vurulması planının sürdüğünü belirtti.

ELLİ İKİ BÖLGEDE GEÇEN HAFTA 70 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE COVİD GÖRÜLMEDİ

İngiltere’de yapılan istatistiki verilere göre, elli iki bölgede 70 yaşın üzerinde herhangi bir kişide geçtiğimiz hafta Covid-19 görülmediği bildirildi.

Ülkenin yaklaşık altıda birine tekabül eden alan ile ilgili yapılan araştırmada, özellikle ülkenin doğu ve güneydoğusundaki değişimin gözle görülür seviyede iyileştiği belirtildi.

Ülkede Covid-19 sebebiyle en fazla ölümün görüldüğü Rother bölgesinde ikinci dalga sırasında 331 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Ocak ayında bölgenin Covid-19 nedeniyle zor anlar yaşadığı, ancak 13 hafta sonra 70 yaş üzerinde vaka bildirmediği belirtildi.

EN YOĞUN İKİNCİ YERDE 70 ÜSTÜ KİŞİLERDE VAKA GÖRÜLMEDİ

Benzer şekilde, Ocak ayının başlarında 70 yaş üzeri kişilerde 100 binde yaklaşık bin 200 vaka bildiren İngiltere’de ikinci en yüksek vaka yoğunluğuna sahip bölgesi Epping Forest’te, 18 Mart’tan bu yana 70 yaş üzeri kişilerde corona virüs görülmediği açıklandı.

Sunday Times’a konuşan East Sussex halk sağlığı müdürü Darrell Gale, “Covid yaşlılar arasında orman yangını gibi yayıldı. İngiltere varyantı bizi çok etkiledi. Halk, Noel’de neler olduğunun açıkça farkında. Olanlar halkı şok etti ve bu da davranış değişikliğine yol açtı” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBININ YÜZDE 85’İ 70 YAŞ ÜZERİNDE

Ülke genelinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin yüzde 85’inin 70 yaş üzeri kişilerden oluştuğu belirtilen İngiltere’de bu yaş grubunda herhangi bir vaka görülmemesinde ise aşıların başarısının altı çizildi.

İngiltere’de açıklanan en son verilere göre son iki günde 3 bin 400 vaka görülürken üçüncü bir corona virüs dalgasıyla savaşan Fransa ve Almanya gibi ülkelerin aksine, Britanya’daki enfeksiyonlar giderek düşüyor.

İngiltere’deki katı karantina önlemleri 29 Mart’ta hafifletilmeye başlanırken Başbakan Boris Johnson’ın bugüne ülke ile ilgili yeni kararlar açıklaması bekleniyor.

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