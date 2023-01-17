Ali İsmail Korkmaz davasında tepki çeken karar: ‘Hukuka aykırı!’

Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davada yargılanan polis memuru Hüseyin Engin’e ‘kasten basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, “Öldürülen bir çocuğun sanığına bu cezanın verilmesi kabul edilebilir değil. Bu dava sadece Ali İsmail’in davası değil. Bu dava hak ihlaline uğramış devlet şiddetiyle öldürülmüş herkesin davası. Böyle bir davada basit bir karar verilmesi bizce hukuka aykırı. Biz bu kararı yeniden Yargıtay’a taşıyacağız” dedi.

Eskişehir’de “Gezi Parkı” eylemlerinde darbedilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı sonrası yargılama yeniden başladı. Sanık polis Hüseyin Engin hakkındaki yargılamanın ilk duruşması Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık polis Hüseyin Engin’in “kasten basit yaralama” suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukatlar ise sanığın “eziyet” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık polis Hüseyin Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasına karar verdi.

‘YARGITAY’A TAŞIYACAĞIZ’

Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, “Öncelikle biz mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararının dar yorumladığını düşünüyoruz. Daha geniş yorumla daha ağır ceza vermesi gerekiyordu. Çünkü ya kasten yararının alt sınırında ceza vermişti. Oysa Anayasa Mahkemesi yorumuyla eziyet olduğunu da kabul ederek daha üst sıradan ceza vermesi gerekiyor. Ama mahkeme yeniden yargılama yoluna gitmedi. Sadece eski kararı yeniden açıkladı. Aslında bir nevi topu Yargıtay’a atmış oldu. Oysa annemin de dediği gibi dövülerek öldürülen bir çocuğun sanığına bu cezanın verilmesi kabul edilebilir değil” dedi.Korkmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Bu dava sadece Ali İsmail’in davası değil. Bu dava hak ihlaline uğramış devlet şiddetiyle öldürülmüş, herkesin davası. Böyle bir davada basit bir karar verilmesi bizce hukuka aykırı. Biz bu kararı yeniden Yargıtay’a taşıyacağız. Devamında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız. Mücadelelerimizi bu şekilde devam ettireceğiz.”

‘MÜCADELEMİZİ GENÇLER İÇİN SÜRDÜRECEĞİZ’

Korkmaz, “Bugün mahkemede bir avukat vardı. ‘Ben Ali İsmail abi öldüğünde on beş yaşındaydım şimdi avukat olarak onun hakkını savunmak için buradayım’ dedi. Ali İsmail ölmedi ve gerçekten düştüğü yerden çoğalarak mücadeleyi arttırıyor, mücadeleyi büyütüyor. Bu hakikaten bize de güç veriyor. Bu noktada mücadelemizi işte bu gençler için devam ettireceğiz” dedi.



NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde Eskişehir’de yapılan gösterilerde sivil yurttaşlar ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ebeveyni ve kardeşleri Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucuların “eziyet yasağının” ihlal edildiğine ve başvuruculara toplam 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle hükmetmişti. Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.