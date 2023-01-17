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İlker Başbuğ’a FETÖ davasından beraat

İlker Başbuğ’a FETÖ davasından beraat
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17 Ocak 2023 - 17:28

Son dakika haberi… 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yargılandığı hakaret davasında beraat kararı verildi.

Bu haber www.cumhuriyet.com.tr den alınmıştır.

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