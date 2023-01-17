İlker Başbuğ’a FETÖ davasından beraat

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yargılandığı hakaret davasında karar çıktı.

Gazeteci Müyesser Yıldız sosyal medya hesabından Başbuğ’un FETÖ davasından beraat ettiğini duyurdu.

Yıldız paylaşımında “2009’da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında FETÖ’nün siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un beraatine karar verildi” ifadelerini kullandı.

“Savcının İlker Başbuğ’un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdiğini, Başbuğ’un avukatlarının da atılı eylemi işlemediğinin sabit olduğunu ifade ederek beraatini istediğini belirtti” diyen Yıldız, “75. Asliye Ceza Hakimi ise “sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” nedeniyle beraatine karar verdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

İlker Başbuğ, Ocak 2020’de Haber Global konuk olduğu programda, 26 Haziran 2009’da Meclis’ten geçirilen torba yasadaki ‘asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması’na ilişkin maddeyi hatırlatarak şöyle konuşmuştu:

“FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009’da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran’ı 26’sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009’daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada “AK Parti ile cemaati bitirme planı” algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Kayseri’de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı’nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009’da ‘FETÖ ile mücadele edeceğim’ dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı, tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın.”