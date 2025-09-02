  1. Haberler
Ali Erbaş'ın Görev Süresi Doluyor: Diyanet'in Yeni Başkanı Kim Olacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül’de sona eriyor. Görev süresinin dolmasıyla birlikte gözler yeni başkan adayına çevrildi. İddialara göre, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş bu kritik göreve atanacak.

1967 Amasya doğumlu olan Arpaguş, Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Arpaguş, 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanını aldı.

2021 yılında İstanbul Müftüsü olarak göreve başlayan Arpaguş, 2023 yılında 10 Kasım’da Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programında Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu’na göre başkan en fazla iki kez seçilebiliyor, bu nedenle Ali Erbaş yeniden atanamayacak. Arpaguş’un atanmasıyla Diyanet’in yeni dönemi resmen başlamış olacak.

