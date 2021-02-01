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Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı’nın asıl mesleği şaşırttı!

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı’nın asıl mesleği şaşırttı!
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17 Aralık 2021 - 13:25

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı’nın asıl mesleği şaşırttı!

Trafikte yaşadığı skandalla gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı’nın gerçek mesleğini duyanlar şaşıp kalıyor.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 1

Müzik dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Irmak Arıcı, kısa sürede kariyerinde önemli bir noktaya geldi.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 2

Irmak Arıcı; ilk olarak kendi Youtube kanalı üzerinde ve beste, sözleri kendisine ait olan “gece gibi gönlün” şarkısı ile büyük bir çıkış yapmayı başardı.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 3

26 yaşındaki Arıcı, bu müthiş yükselişin ardından Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirmiş olduğu “Mühür” isimli şarkı ile 70 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 4

Son olarak trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, “Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden” dedi.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 5

Irmak Arıcı’nın sevenleri, hayatına dair bir detayın ortaya çıkmasıyla şaşkınlığa uğradı. Arıcı’nın asıl mesleği, müzik sektörüne çok uzak bir yerlerden çıktı…

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 6

IRMAK ARICININ GERÇEK MESLEĞİ

Veteriner Fakültesi mezunu başarılı isim aslında veteriner hekim ünvanına sahip.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 7

Ancak müzisyenliğin kendisi için beni ben gibi hissettiriyor düşüncesiyle büyük bir zevkle yaptığını dile getirmiştir.

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 8
Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 9
Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 10

Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği şaşırttı! - Sayfa 18

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