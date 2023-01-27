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ALEYNA TİLKİNİN ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU

ALEYNA TİLKİNİN ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU
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27 Ocak 2023 - 17:10

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı tangalı fotoğrafıyla sosyal medyada tartışma yarattı. Takvim gazetesi ise Tilki’ye gelen tepkileri haberleştirerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayınladığı pozlarıyla gündem oldu.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozu sonrası hedefte - Sayfa 2

Instagramdan paylaşılan fotoğraflarda Aleyna Tilki’nin tangasının da gözüktüğü fark edildi.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozu sonrası hedefte - Sayfa 3

Söz konusu o pozlara kısa sürede binlerce beğeni gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları Tilki’ye tepki gösterdi.

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Takvim gazetesi ise sosyal medyadan Aleyna Tilki’ye gelen tepkileri toplayarak bir haber yaptı.

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Haberinde Aleyna Tilki’ye gelen olumsuz yorumlara yer veren gazete, genç şarkıcıyı daha önceden giydiği kıyafetler üzerinden eleştirdi.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozu sonrası hedefte - Sayfa 6

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLA CEVAP VERDİ
Aleyna Tilki, paylaştığı tangalı fotoğrafına gelen tepkilere yine bir iç çamaşırının göründüğü bir fotoğrafla cevap verdi.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozu sonrası hedefte - Sayfa 7

 Instagram hesabından ‘hikaye’ paylaşan Aleyna Tilki, yine iç çamaşırının gözüktüğü bir fotoğraf paylaşarak “Günaydın” yazdı.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozu sonrası hedefte - Sayfa 19

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