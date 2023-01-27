ALEYNA TİLKİNİN ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı tangalı fotoğrafıyla sosyal medyada tartışma yarattı. Takvim gazetesi ise Tilki’ye gelen tepkileri haberleştirerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayınladığı pozlarıyla gündem oldu.

Instagramdan paylaşılan fotoğraflarda Aleyna Tilki’nin tangasının da gözüktüğü fark edildi.

Söz konusu o pozlara kısa sürede binlerce beğeni gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları Tilki’ye tepki gösterdi.

Takvim gazetesi ise sosyal medyadan Aleyna Tilki’ye gelen tepkileri toplayarak bir haber yaptı.