AK Parti’ye dair İzmir ile ilgili İYİ Parti iddiası! Partililer ne diyor?

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, AK Parti’nin İzmir’de aday çıkarmayarak İyi Parti’nin adayı Ümit Özlale’yi destekleyeceğinin konuşulduğunu yazdı. Sipahi, konuştuğu AK Partili yetkililerin ise bunu yalanladığını belirtti.
Sibahi, bugünkü yazısında yerel seçimle ilgili olarak şunları kaydetti:
“İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adaylıkları kesin… Özgür Özel de bu üç ismin arkasında duruyor. AK Parti İstanbul ve Ankara’yı kazanacak güçlü adaylarla seçime girecek. İstanbul, Ankara’da Cumhur İttifakı’nın ortak adayla seçime gitmesi bekleniyor.
İzmir’de İYİ Parti’nin adayının Ümit Özlale olacağı açıklandı. Kulislerde AK Parti’nin aday göstermeyeceği Özlale’yi destekleyeceği konuşuluyor. Konuştuğum AK Partili yetkililer böyle bir konunun sözkonusu olmadığını söylediler.
Özgür Özel bu ilk sınavda başarılı olmak isteyecektir. O yüzden Kurultay sürecinin üzerine bir sünger çektiği söyleniyor. İzmir’de Tunç Soyer’in mevcut belediye başkanı olarak önde olduğu, asıl değişimin ilçe belediyelerde olacağı da Ankara’da konuşuluyor.”