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Almanya ziyareti öncesi Erdoğan’ı kızdıracak sözler! ‘İsrail’i suçlaması absürt…’

Almanya ziyareti öncesi Erdoğan’ı kızdıracak sözler! ‘İsrail’i suçlaması absürt…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Kasım 2023 - 11:51
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik suçlamalarının saçma olduğunu vurgularken, Tel Aviv’in uluslararası normlara ve insan haklarına saygı duyduğunu iddia etti.

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