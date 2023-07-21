Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin balayında görüntülendi

Posta’da yer alan habere göre; 18 Temmuz’da Bodrum’da avukat Çağla Gizem Şahin’le dünyaevine giren Ahmet Kural, önceki gün Türkbükü Cennet koyunda objektiflere yansıdı.

Düğün sonrası kaldıkları otelin plajına inen davetlilere eşlik eden çift, günü arkadaşlarıyla geçirdi.

Şezlonglarda günün tamamını geçiren Ahmet Kural ise sıcaklara rağmen kasket şapkasını ve tişörtünü çıkarmadı.

Bikini ve şort giyen Çağla Gizem Şahin de denize girmek yerine eşi ve arkadaşlarıyla ilgilendi.

Oturduğu yerde dans eden Şahin’in bu halleri objektiflere böyle yansırken Ahmet Kural’ın bir ara eşinin ellerinden öpüp gözlerine bakarak bir şeyler anlattığı anlar objektiflere yansıdı.