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Adalet Bakanlığı’nda tepki çeken atama

Adalet Bakanlığı’nda tepki çeken atama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ağustos 2023 - 13:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un özel kalem müdürü olarak atadığı Seçkin Yılmaz hakkında FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıktı. Eski Bakan Bekir Bozdağ’ın onay verdiği soruşturma sürüyor. Yargı çevreleri, Yılmaz’ın adalet bakanının “eli, kolu ve sesi” anlamına gelen bir göreve getirilmesine tepki gösterdi.

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