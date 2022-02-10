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Merkez Bankasının kasasındaki döviz rezervinde rekor artış!

Merkez Bankasının kasasındaki döviz rezervinde rekor artış!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Şubat 2022 - 16:22

      Merkez Bankası Toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar arttı. Aynı zamanda yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi.Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara indi.

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