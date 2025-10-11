A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’a konuk oluyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 7. maçında bugün Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Vasil Levski Ulusal Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak mücadelede 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, kadro tercihini büyük ölçüde netleştirdi. Türkiye’de ve Avrupa’da heyecanla takip edilen maç öncesi tüm detaylar haberimizde.

Maçın hakem triosu belli oldu

Bulgaristan’da oynanacak mücadelede düdük, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho tarafından çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

E Grubu’nda puan durumu ve kritik eşleşmeler

E Grubu’nda Türkiye, 6 puanla İspanya’nın gerisinde averajla 3. sırada yer alıyor. Grubun diğer takımlarının durumu ise şöyle:

İspanya: 6 puan, lider

Gürcistan: Türkiye ile aynı puanda, averajla 2. sırada

Bulgaristan: 0 puan, son sırada

Türkiye, grubun ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta ise İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Bulgaristan ise grup maçlarında evinde İspanya’ya ve deplasmanda Gürcistan’a 3-0 kaybetti.

Yarın, grubun diğer maçında İspanya ile Gürcistan karşılaşacak ve bu karşılaşma da gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

Ay-yıldızlılarda tek eksik: Barış Alper Yılmaz

A Milli Takım’da tek eksik oyuncu, Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz. Yılmaz, cezası nedeniyle Bulgaristan karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ancak cezası 14 Ekim’de Kocaeli’de oynanacak Gürcistan maçında sona erecek ve teknik direktör Montella uygun görürse sahaya çıkabilecek.

A Milli Takım’ın muhtemel 11’i

Montella’nın maç öncesi muhtemel ilk 11’i şöyle:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi

Orta saha: İsmail, Hakan, Yunus

Hücum: Arda, Kerem, Kenan

Bu kadro, takımın hücum ve defans dengesini korumaya yönelik stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor.

Bulgaristan yeni teknik direktörüyle sahada

Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan’da, Ilian Iliev’in yerine Dimitrov göreve getirildi. Dimitrov, son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı’nı çalıştırmış deneyimli bir teknik direktör olarak tanınıyor.

2026 Dünya Kupası’na Avrupa’dan katılım sistemi

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımlı bir turnuva olacak. Avrupa elemelerinde sistem ise şöyle:

Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak .

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım mücadele edecek.

Play-off maçları 2026’nın Mart ayında oynanacak.

Türkiye, E Grubu’ndaki kritik mücadelelerde alacağı sonuçlarla hem liderlik hem de play-off şansını doğrudan etkileyecek.

Kritik mücadele öncesi beklentiler

Uzmanlar, Türkiye’nin Bulgaristan deplasmanında hücum gücünü ve disiplinli defansını ön plana çıkararak oynayacağını belirtiyor. Montella’nın kadro tercihi, genç yeteneklerin enerjisi ve deneyimli oyuncuların tecrübesini birleştirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar ise ay-yıldızlı ekibin 3 puan alarak gruptaki sıralamasını yükseltmesini ve liderlik yarışında güçlü bir pozisyon elde etmesini bekliyor.

#AMilliTakım, #Türkiye, #Bulgaristan, #2026DünyaKupası, #FIFA2026, #VincenzoMontella, #DünyaKupasıElemeleri, #EGrubu, #FutbolHaberleri, #Muhtemel11