Anlık maç skoru ; Suudİ arabİstan:0 Türkİye:1938

Ne duygular ne duygular… maç saatinde Atv de yayınlanacak olan son dakika Atatürk posterlerini ve istiklal marşımızı okumamıza izin vermeyen Suudiler laiktir laik kalacak olan Mustafa Kemalin çocukları sahayı protesto ederek maça çıkmadılar. Duygularımız o kadar diken diken oldu ki maçı devlet eski bakanı ve spor bakanı Trabzonsporun onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve dostlarıyla birlikte maçın başlama saatini beklerken bir anda sosyal medyadan Atatürkün posterlerini ve istiklal marşına izin vermediklerini duyunca eski Bakan Yılmaz masaya yumruk vurarak bu ne terbiyesizliktir. Bu maçı kim orada oynanmasına izin verildi?

Türkiyede bizim herseyimiz var milli duygularımız var. Onlar kim ki bize izin vermesinler. Mustafa kemalin çocuklarını kimse durduramaz. Federasyon başkanını da eleştiren Mehmet Ali Yılmaz bu kötülüğü kim yaptı bu maçı neden orda oynatıyorsunuz dedi ve Karadeniz bölgesindeki olan karadeniz gazetesine talimat vererek bir sayfa Mustafa Kemal yapın. Türkiye laiktir laik kalacaklar umutlananlara ders olsun. Maçı Hande Van ve bir çok arkadaşlarımızla maça verilen tepkiyi gururla sokağa çıkıp bayrakları alarak futbolcuları ve yöneticileri vermiş oldukları karar için kutlama yaptık.

Sosyal medyadaki güzel sözler

– [ ] Bayrağımız,İstiklal marşımız,Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir.

– [ ] Tarihi şerefimiz vazgeçilmezimizdir

– [ ] Mustafa Kemal Atatürk her zaman kazanır hep kazanacak.

– [ ] Atatürk yoksa Türkiye de yok!

– [ ] Atatürk ü duyunca sinirin bozuluyorsa, bozukluk dinir sisteminde değil KANINDADIR!

– [ ] Ali Koç ve Dursun Özbek Başkanlarımızı gönülden kutluyoruz bravo Mustafa Kemalin Çocukları …

Sosyal medya böyle sıkılırken gercekten milli duygularımız kabardı bravo Ali koç a bravo Dursun Özbek e bravo Atatürkün çocuklarına