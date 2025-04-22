8 LÜKS ARAÇ, 77 MİLYON DEĞERİNDE! POLAT ÇİFTİNİN FİLOSU SATIŞTA

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla uzun süre gündemde kalan Dilan ve Engin Polat çifti, tahliyelerinin ardından şimdi de lüks araçlarının satışıyla yeniden kamuoyunun odağında. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum ataması yapılan Polat çiftine ait 8 lüks araç, bugün saat 10.00’da açık ihale yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

Toplam değeri 77 milyon TL olarak belirlenen bu araçlar, Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş. üzerine kayıtlı. İhaleye katılmak isteyenler, kapalı zarf usulüyle teklif verip, sonrasında açık artırma aşamasına geçebilecek.

TMSF DENETİMİNDE YÜKSEK GÜVENLİKLİ İHALE

TMSF’nin İstanbul’daki merkez binasında düzenlenecek olan ihalede, araçlar daha önce kapalı otoparkta 24 saat güvenlik kameralarıyla korunarak muhafaza altına alınmıştı. Bağımsız değerleme kuruluşlarının belirlediği rayiç bedeller, ihalede muhammen bedel olarak duyuruldu.

İhaleye ilgi büyük. Katılımcılar, araçları daha önce randevulu şekilde yerinde görme fırsatı buldu. Bugün yapılacak ihalede, verilen teklifler değerlendirilecek ve komisyon onayının ardından araçlar yeni sahiplerine teslim edilecek.

LÜKS ARAÇLARIN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Araçlara ilişkin marka ve model bilgileri TMSF tarafından açıklanmazken, kamuoyunda dolaşan iddialara göre filoda üst segment spor otomobiller, SUV araçlar ve özel modifiye edilmiş araçlar yer alıyor. Bu da araçlara olan ilgiyi daha da artırıyor.

Açık artırma sonucu oluşacak satış tutarları, Milda Otomotiv A.Ş.’nin borçlarına ve kamu alacaklarına mahsup edilecek.

TMSF’DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından TMSF tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Araçlara teklif veren şirketler ve bireyler ise şu an süreci gizlilikle yürütüyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/