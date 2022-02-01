45 Bin Geçiş Garantisi Verilen Çanakkale Köprüsünden Kaç Araç Geçti?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden dün geçen araç sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde açılması planlanan ancak tepkiler üzerine 18 Mart’a ertelenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretinin 200 TL olduğu açıklanmıştı. İlk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ondan sonra 200 liracık. İnsanlar hem hizmet istiyor hem de ‘bedava olsun’ diyor, böyle bir şey olmaz” demişti. Geçiş ücretine ilişkin tartışmalar ve belirsizlik sürerken günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden dün geçen araç sayısı belli oldu.

6 BİN ARAÇ GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen araç sayısını açıkladı. Karaismailoğlu, köprüden dün sadece 6 bin aracın geçtiğini söyledi.