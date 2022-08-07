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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor!

3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor!
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07 Ağustos 2022 - 11:52

Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.

3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 1

2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz’ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 2

Çiftin 8 yıllık evliliği, geçen nisan ayında tek celsede bitmişti.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 3

Boşandıktan sonra oğlu Aslan’ın eğitim hayatı için Amerika’ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye’ye dönmeye karar verdi.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 4

Hürriyet’te yer alan habere göre; Dinçöz, pazartesi günü Nida Büyükbayraktar ile nikâh masasına oturacak.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 5

Petek Dinçöz, tammuz ayında Etiler’de görüntülenmiş, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” demişti.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 6

OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE…

41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.  Dinçöz fotoğrafın altına şu notu düştü:

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 7

“Herkese merhabalar… Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta ‘PDFC’ ailem, sonra siz değerli sevenlerim…

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 8

Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 9

Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami’ye yerleşme kararı aldım.

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 10

Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram’da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler.”

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3,5 ay önce boşanan Petek Dinçöz evleniyor! - Sayfa 25

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