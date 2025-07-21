21 TEMMUZ HAFTASI VE ASLAN YENİ AYI

Merhaba

24 Temmuz saat 22:11’de Aslan burcunun 2.derecesinde Plüton’un etkili olduğu bir yeniay meydana gelecek ve bu haftaya damgasını vuracak. Yeni Ay +,- 5 gün etkisini çok hissettirir.

Değişip, dönüşmesi gereken ne varsa haydi kolları sıvama zamanı.

İlişki açısından da çok kadersel etkilere açık, birçok ilişkiyi farklı bir seviyeye taşıyacak bir yeni ay.

Yeni ay büyümeyi, gelişmeyi, yenilikleri, başlatma enerjisini içerisinde barındırır. Ancak Ay, Güneş tarafından yandığı için yeni başlangıçlar Ay, hilal fazına geçince başlanır. Yeni Ay’ da hazırlıklar yapılır, hilal fazında harekete geçilir.

Aslan Yeni Ayı ile birlikte kendimizi daha çok öne çıkarmak, yaptığımız işlerde görünür olmak, takdir edileceğimiz projeler başlatmak, girdiğimiz ortamlarda fark edilmek isteyeceğiz. Yaratıcılığımızı, sanatsal yönümüzü de ortaya çıkarabileceğimiz bir Yeni Ay. İlişkilerde ‘ben’ kavramını çok duyacağımız zaman dilimi.

Anın haritasında Güneş ve Ay aşkı, çocukları, hobileri, eğlence yerlerini anlatan 5.evde oluşuyor. Plüton arkadaşlık, sosyal çevre ve grupları anlatan 11.evden zorlu açı yapıyor.

Demek ki; ilişkiler ile ilgili değişip, dönüşmesi gereken konular gündeme gelebilir. Sağlam giden bir ilişki evliliğe dönüşürken alttan çatırdayan bir ilişki söz konusu ise bitiş yaşanabilir. Partneriniz ile güç çatışması yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar, huzursuzluk ve krizler gündeme gelebilir. Çünkü Mars ve Venüs’ de ilişkiler açısından zorlu süreci göstermektedir.

Çocuklarınızın hayatı ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Onlar ile ilişkinizde halı altına süpürdüğünüz, çözemediğiniz sorunlar var ise bunları çözmenin tam zamanı.

Ayrıca hobileriniz ile ilgili yeni bir başlangıç yapmak, işe dönüştürmek, yeni eğitimler almak isteyebilirsiniz. Bunu planlamak için uygun zaman ancak başlangıç için Ayın hilal fazını beklemekte fayda var.

Ancak unutulmamalıdır ki Merkür retro. Merkür retro da yeni başlangıçlar yapılmaz, anlaşma-sözleşme imzalanmaz, yeni ilişkiye başlanılmaz ve elektronik eşya alınmaz.

Bu sebeple Yeni Ay’da planlama yapılıp Merkür retro sonrası başlangıç yapılabilir.

Yani ay haritasında Balık yükselmekte ve yöneticisi Jüpiter de yüceldiği Yengeç burcunda ev ve aileyi anlatan 4.evde konumlanmış. Demek ki ev, aile konuları da gündeme gelecek. Bilinmeyen, gizli saklı konular gündeme gelip, ani beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Ayrıca Neptün, Uranüs ve Satürn Yeni Ay haritasına olumlu destek vermekte. Sağlam adımlar atmak, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için de fırsatlar sunacaktır.

BAKALIM BU HAFTANIN GENELİ NASIL;

İletişimin bol olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bilmek, öğrenmek, gezmek, iletişim kurmak, sosyalleşmek, gruplara girmek isteyeceğiz. Sosyal açıdan aktif olup, yeni arkadaşlıklar edinebiliriz. Bilgi akışı çok olacaktır. Ancak derine inip gerçekliğini öğrenemediğimiz hiçbir bilgiyi doğru kabul etmemekte fayda var.

Duygusal açıdan biraz zorlanabiliriz. Kendi duygularımızı göz ardı edip, hassas olduğumuz konuları erteleyebiliriz. Ancak bu durum bizi huzursuz edebilir. Anne ile sorunlar yaşanabilir. Kendimizi güvensiz alanda hissedebiliriz. Yediklerimiz dokunabilir.

Ayrıca, toplumsal açıdan gergin, huzursuz bir hafta bizi bekliyor. Kaza ve yaralanmalara açık dikkat etmekte fayda var.

Bu hafta saati kurarak, günü planlayarak hareket edin. Ay hızlı hareket edecek. İşleri yetiştirmekte, gideceğimiz yerlere yetişmekte zorlanabiliriz.

Bu hafta en çokİkizler burcu etkilenecektir.

Güneş 22 Temmuz itibariyle Aslan seyrine başlıyor. İyi ki Doğdunuz Sevgili Aslan’lar😊

Bu haftanın Ay boşlukta bulunduğu saatler;

21 Temmuz saat 22:51’den 22 Temmuz saat 15:26’ya kadar

24 Temmuz saat 03:42’den 24 Temmuz saat 18:28’e kadar

26 Temmuz saat 14:01’den 26 Temmuz saat 23:55’e kadar

Ay boşluk zamanları yeni başlangıçlar için uygun değildir. Yeni başlanılan işten istenilen verim alınmaz. İş uzayabilir ve sonuç almak zor olabilir. O sebeple bu saat aralıklarına dikkat etmekte fayda var.

Dünya Gündeminde: Parlamento, meclis, yasama organları, eğitim, iletişim kanalları, Radyo televizyon programları, Öğretmen ve Öğrenciler, Basın yayın, Seyahat şirketleri gündemde olacaktır. Ayrıca doğal afetlerde gündeme gelebilir.

Türkiye gündeminde: Dünya gündeminde olan konulara ek olarak; hastaneler, hapishaneler, barınaklar, hastalar, mahkumlar, salgın hastalıklar ve ülkenin gizli düşmanları gündemde olacaktır.

Yeni Ay Türkiye gündeminde finansal konuları ve halkın alım gücü ile ilgili zorlukları, ekonomik krizi gündeme getirecektir.

Bakalım bu hafta bizi gün gün neler bekliyor;

Pazartesi: İkili ilişkiler açısından zorlu bir gün. İlişki de çatışma, kıskançlık ayrılıklar söz konusu olabilir. Mars, Güney Ay düğümü ile birlikte hareket ediyor. Huzursuz, saldırgan ruh hali içerisinde olabiliriz. Kazalara açık bir gün. Kesici ve yanıcı aletlere dikkat etmekte fayda var. Saat 22:51 sonrası Ay boşluğa girecek olup o saate kadar önemli işleri tamamlamakta fayda var.

Salı: Bugün Güneş Aslan seyrine başlıyor. İyi ki doğdunuz sevgili Aslanlar😊

Ay, 15:26’ya kadar boşlukta olacak. Yeni iş ve başlangıçlar yapmıyoruz. Mevcut işleri tamamlamak yeterli olacaktır. Saat 17:00 sonrası Güneş’in Aslan seyrine geçişi ile birlikte Plüto ile zorlu açısı başlıyor. Otorite figürleri ile çatışma yaşanabilir. Güç savaşı söz konusu olabilir. Umutsuz, huzursuz bir ruh haline bürünebiliriz.

Çarşamba: Ev, aile, aile büyükleri ile ilgili konuların gündemde olacağı bir gün. Sabah saatleri abartıya açık. İkili ilişkiler açısından zorlu bir gün. Çatışma yaşanabilir, ayrılık söz konusu olabilir. Güç savaşına girmemekte karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmakta fayda var. Otoriye figürleri (baba, eş, patron) ile ilişkiye dikkat. Yaratıcı iş ve organizasyonlar için önümüzdeki 2 gün gökyüzü bizi destekliyor.

Perşembe: Saat 03:42 ‘den 18:28’e kadar ay boşlukta olacak. Önemli başlangıçlar yapmıyoruz, mevcut işleri tamamlayarak günü geçirelim. Bugün de gökyüzü bizi kalıcı ve yaratıcı iş konusunda destekliyor ancak yeni bir başlangıç yapılacaksa saat 18:28 sonrasını beklemekte fayda var. İkili ilişki ve otorite figürleri ( baba, eş, patron) ile çatışma bugün de söz konusu olabilir. Sakin kalıp karşımızdakini anlamaya çalışalım. Öğleden sonra şifa enerjisi aktif.

Saat 22:11’de Plüton etkili Yeni Ay gerçekleşiyor. Detaylı açıklamayı üst taraftan okuyabilirsiniz.

Cuma: Yeni ayın getirdiği değişim, dönüşüm, yenilik isteği bugün yaratıcı fikirlere dönüşebilir. Ancak Merkür retrosu olduğunu unutmadan hareket etmekte fayda var. Yeni plan proje için araştırmalar yapılabilir ama başlangıç için retro bitişi beklenmelidir.

Cumartesi: Objektif bakış açısı ile bakıp kararlar alacağımız bir gün. Alış-veriş için uygun. Saat 14:01 ile 23:55 saatleri arasında ay boşlukta olacak. Önemli işleri, sonuç almak istediğimiz başlangıçları Ay boşluğa girmeden yapmakta fayda var.

Pazar: Bugün plan, proje, düzen günü. Haftalık planlamayı yapabiliriz. Evde ve iş yerimizde düzenlenmesi gereken dolap-çekmece neresi var ise düzen yapılabilir. Pazar gibi Pazar değil de pazartesi gibi bir Pazar bizi bekliyor.

Bu haftanın burçlara etkisine bakalım:

Not: Lütfen yükselen burcunuza göre okuyunuz.

Sevgili Koç’lar: Bu hafta gündeminiz de kardeş, kuzen, yakın çevre ile ilişkiler, seyahat, eğitim, iletişim olacak. Çalışma arkadaşlarınız ile iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, küslükler söz konusu olabilir. Yeni eğitim ve seyahat planları yapabilirsiniz.

Yeni Ay; sizin Aşk hayatınız, çocuklarınız ve hobilerinizi anlatan evinizde gerçekleşiyor olacak. Mevcut devam eden ilişkinizde sorunlar söz konusu olabilir. Partneriniz ile güç savaşına girebilirsiniz. Eski aşklarınızdan dönmek isteyenler olabilir ama unutmayın ki retro ile gelen retro ile gider. Ayrıca çocuklarınız ile ilgili almanız gereken kararlar söz konusu olabilir. Sanatsal yönünüzü keşfedebilir ve hobilerinizi işe dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Arkadaşlarınız ve üye olduğunuz kulüp ve derneklerle yol ayrımı söz konusu olabilir.

Sevgili Boğa’lar: Bu hafta gündeminiz finansal konular olacaktır. Çocuklarınıza para akışı gündeme gelebilir. İlişkinizde sorunlar yaşayabilir ve kendinizi değersiz hissedebilirsiniz.

Yeni Ay; sizin ev, aile ve kökleri anlatan evinizde gerçekleşiyor. Kariyer evinizden de Plüton zorlu açı yapıyor. Ev -aile ve kariyer konularında sert etkiler olabilir. Üstleriniz ile anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ayrıca Ev ya da iş değişimi gündeme gelebilir, ancak Merkür retroyu unutmayın. Anne – baba ile çatışma da söz konusu olabilir.

Sevgili İkizler: Bu hafta gündeminizde fiziksel durumunuz, hayalleriniz, hedefleriniz, sağlığınız olacak. Aile ile özellikle anne ile çatışma yaşanabilir. Spor yapıyorsanız bu hafta ufak tefek sakatlıklar söz konusu olabilir.

Yeni Ay; sizin kardeş, kuzen, yakın çevre, seyahat ve eğitimi anlatan evinizde gerçekleşiyor. Yeni eğitime başlamak isteyebilir, yeni gruplara, derneklere, kulüplere üye olmak isteyebilirsiniz. Seyahat planı gündeme gelebilir. Ancak Merkür retrosu sebebiyle çıkacağınız seyahatlerde sorunlar yaşanabilir, eğitimlerde gecikmeler, girdiğiniz topluluklarda iletişim sorunları yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Sevgili Yengeç’ler; Bu hafta gündeminiz sağlığınız ve bilinçaltı konuları olacak. Arkanızdan dönen işler olabilir, konuşulan dedikodular kulağınıza gelebilir. Gizli ilişki yaşayan sevgili Yengeç’ler dikkatli olun. Kardeş ve yakın çevreniz ile sorunlar yaşanabilir.

Yeni Ay; sizin para ve değer evinizde gerçekleşecek. Yeni kaynak arayışı gündeme gelebilir. Ancak bu dönem kredi, borç alma – verme için uygun zaman değildir. Kariyer konularında, Yeni Ay sizi desteklemektedir.

Sevgili Aslan’lar: Bu hafta gündeminiz arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, girdiğiniz topluluklar ( kulüp ve dernek gibi ) olacak. Sosyal çevreniz ile bilgi akışının çok olduğu bir hafta. Birçok haber alabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile aranız açılabilir. Ancak doğruluğunu teyit etmeden hiçbir habere inanmamakta fayda var.

Yeni Ay ile birlikte yeni hedefler, yeni hayaller peşine düşebilirsiniz. Fiziksel görüntünüzde değişiklik yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Evlilik ve varsa ortaklığınızı gözden geçireceğiniz bir süreç. Uzun zamandır değişmesini istediğiniz konular için değişim, dönüşüm zamanı. Yurt dışı, yüksek öğrenim ve hukuksal konularda Yeni Ay sizi destekliyor.

Sevgili Başak’lar: Bu hafta gündeminizde kariyer konuları olacak. Kariyerinizde değişim yapma zorunluluğu hissedebilirsiniz. Üstlerinizle iletişimse sıkıntılar söz konusu olabilir. Ancak atacağınız adımlar için Merkür retrosunu beklemekte fayda var.

Yeni Ay; sizin sağlık, bilinçaltı ve kapalı anları gösteren (hastane, hapishane, avm) evinizde gerçekleşiyor. Sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Merkür retrosu ile birlikte geçmiş konular gündeme gelebilir. Yüzleşmeniz gereken bir durum, çözmeniz gereken bir sorun var ise ertelemeden halletmekte fayda var.

Sevgili Terazi’ler: Bu hafta gündeminiz eğitim, yurt dışı, yabancı dil, yüksek öğrenim, hukuksal konular olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Yurt dışı ya da uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir.

Yeni Ay; sizin arkadaş ve sosyal çevrenizi anlatan evinizde gerçekleşiyor. Yeni arkadaşlar edinebilir, yeni kulüp ve derneklere üye olmak isteyebilirsiniz. İlişkinizde değişim dönüşüm süreci başlamış bunu evlilikle taçlandırmak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür retrosunun bitmesini beklemekte fayda var. Arkadaşlarınız ile ortak iş kurma isteği içerisinde olabilirsiniz, Merkür retrosunu hatırlatmak isterim.

Sevgili Akrep’ler: Bu hafta gündeminiz baba parası, eş parası, nafaka, miras ve kredi -vergi gibi borç ödemeleri olacak. Arkadaşlarınız ile krizler yaşayabilirsiniz. Ortada dolanan laflar canınızı sıkabilir. Ancak duyduğunuz sözlerin doğruluğunu teyit etmeden aksiyon almayın.

Yeni Ay; sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Yeni iş arayışına girişebilir ya da çalıştığınız iş yerinde yenilik arayışında olabilirsiniz. Üstlerinizden destek alacağınız dönemdesiniz. Kalıcı işler yapabilirsiniz. Merkür retrosunu hatırlatmak isterim.

Sevgili Yay’lar: Bu hafta gündeminiz eş ve ortaklık konuları olacaktır. Ortak bir işiniz var ise bazı zorluklar ve ortağınız ile çatışmalar yaşanabilir. Ortak iş kurma isteği içerisindeyseniz uygun zaman değildir.

Yeni Ay; sizin yurtdışı, yüksek öğrenim, hukuksal konuları ve yabancıları anlatan evinizde gerçekleşiyor. Yurtdışı tatili yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitim arayışı içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir ilişki gündeme gelebilir. Taşınma söz konusu olabilir. Ancak Merkür retro olduğunu unutmamakta fayda var.

Sevgili Oğlak’lar: Bu hafta gündeminiz sağlık, gündelik işleriniz, çalışma koşullarınız ve yanınızda çalışanlar olacaktır. İletişim kazlarına açık bir hafta. Kendinizi iyi ifade etmekte fayda var.

Yeni Ay ile birlikte yeni bir kaynak arayışı içerisinde olabilirsiniz. Kredi çekme veya borç almayı düşünebilirsiniz. Baba ve eş parası, ortak paralar gündeme gelebilir. Ayrıca aile büyüklerinden maddi konularda destek alabilirsiniz.

Sevgili Kova’lar: Bu hafta gündeminiz aşk hayatınız, çocuklarınız olacaktır. Partneriniz ile krizli bir süreç yaşayabilirsiniz. Kıskançlık krizleri, öfke patlamaları söz konusu olabilir. Çocuklarınız için para çıkışı gündeme gelebilir.

Yeni Ay; sizin eş ve ortaklık evinizde meydana gelecek. Yakın çevrenizden biri ile ya da kardeşiniz ile ortak iş kurmak isteyebilirsiniz. Evlilik konuları da gündeme gelebilir. Evli iseniz evliliğinizde bazı temel taşlarının değişime ihtiyacı olduğunu fark edeceksiniz ve bu konuda yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Yenilikler için Merkür retrosunu hatırlatmak isterim.

Sevgili Balık’lar: Bu hafta gündeminizde ev ve aile konuları olacaktır. Evde tadilat ya da taşınma söz konusu olabilir. Eş ve aile arasında kriz yaşanabilir ve arada kalabilirsiniz.

Yeni Ay; sizin çalışma ,sağlık ve gündelik hayatı anlatan evinizde gerçekleşiyor. Hayatı rutine oturtmak için güzel zamanlar. Geçmişte göz ardı ettiğiniz sağlık sorunları bu dönem gündeme gelebilir. İhmal etmemekte fayda var. Yeni Ay sizi maddi konularda destekleyecektir.