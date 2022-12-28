2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay

Babalık heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, “Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…” ifadesini kullandı.