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2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay
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28 Aralık 2022 - 16:23
2022 yılı Türkiye’de bir hayli hareketli geçerken, magazin gündemi de her zamanki renkliliğini korudu. Bu yıla damgasını vuran olayların başını evlenme ve boşanma haberleri aldı.

 

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 1

Evlenenler, boşananlar, baba olanlar, kazalar, cinayetler ve kaybettiklerimiz… Geride bırakmak üzere olduğumuz 2022 yılı magazin olayları açısından unutulmayacak haberleri de beraberinde getirdi.

İşte o olaylar arasından en çok öne çıkanlar:

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 2

1. Gülşen’in tutuklanması

25 Ağustos 2022 tarihinde verdiği bir konser sırasında imam hatip liseleriyle ilgili söylediği sözlerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı, Gülşen hakkında hukuki süreç başlattı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen aynı gün gözaltına alındı.

Mahkemedeki ifadesinin ardından Gülşen, tutuklandı ve Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne götürüldü.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 3

Gülşen’in tutukluluğuna itiraz talebi 29 Ağustos 2022 tarihinde karara bağlandı. Ev hapsi alan şarkıcı, kararın ardından tahliye edildi.

12 Eylül’de “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edilen Gülşen için ev hapsi kararı da kaldırıldı. Ancak Gülşen’in yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı.

26 Ekim’de ise Gülşen’in yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 4

2. Hadise-Mehmet Dinçerler’in evliliği ve boşanması

20 Ocak 2022 tarihinde Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı. ‘Evet’ yanıtını veren popçu, Dinçerler’e sarılıp yüzüğünü gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 5

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan 2022’de Çırağan Sarayı’nda nikâh masasına oturdu. Basına kapalı yapılan törende davetlilerin görüntü alması yasaklandı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi.

30 Eylül’de Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 6

3. Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olması

2016 yılında Paris’te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 15 Nisan 2022 tarihinde Kurt Efe adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 7

Babalık heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, “Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…” ifadesini kullandı.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 8

4. Seda Sayan-Çağlar Ökten’in evliliği

59 yaşındaki Seda Sayan, 34 yaşındaki Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Çiftin mayıs ayında Prag’da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan’ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden 24 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 9

Seda Sayan’ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Böylelikle Seda Sayan, 7. kez nikâh masasına oturmuş oldu.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 10

5. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi

27 Ocak 2022 tarihinde eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 11

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin 65 bin liralık arabuluculuk sebebiyle işlendiği ortaya çıktı.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 12

6. Müge Anlı’nın evliliği

20 Haziran’da ‘Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran’da hayatlarını birleştirdiler.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 13

Ve ünlü sunucu Müge Anlı’dan 9 Temmuz tarihinde bir hamle geldi. Instagram hesabını ‘Müge Anlı Yüzbaşıoğlu’ olarak değiştirdi.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 14

7. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç’un evliliği

Şarkıcı Oğuzhan Koç bir yıldır aşk yaşadığı oyuncu Demet Özdemir’e 14 Şubat’ta evlenme teklif etti.

Çift, 26 Haziran’da da ilk adımı attı. Hem kız isteme merasimi gerçekleşti hem de nişan yüzükleri takıldı.

29 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

 

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 15

Nikahta Demet Özdemir’in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film’in sahibi Faruk Turgut oldu.

Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 16

8. İbrahim Tatlıses’in Bodrum’da kaza geçirmesi

26 Ağustos’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı İbrahim Talıses’in içinde bulunduğu VİP minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Tatlıses’in bulunduğu minibüsteki kızı Elif Ada da sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Kazayı duyan Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Ahmet Tatlıses olay yerine gelip babalarına destek oldular.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 17

İbrahim Tatlıses geçirdiği kazanın ardından 27 Ağustos’ta ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalye ile konser verdi. Yaşadığı kaza ile ilgili açıklama yapan Tatlıses, “Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki, bize çok dua ediyorsunuz” dedi.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 18

9. Merve Boluğur’un evliliği ve boşanması

Merve Boluğur, kısa süreli birlikteliğin ardından DJ sevgilisi Mert Aydın ile 2 Ekim 2022 tarihinde dünyaevine girdi.

Merve Boluğur henüz imzayı atmadan ise, sosyal medya hesabından soyadını ‘Aydın’ olarak değiştirdi.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 19

Merve Boluğur’un Mert Aydın’la 1.5 aylık evliliği 24 Kasım’da sona erdi. Çift, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada görülen boşanma davasıyla yollarını resmi olarak ayırdı.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 20

10. Cüneyt Arkın’ın ölümü

28 Haziran’da Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay - Sayfa 21

Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın’ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Arkın’a son olarak 2021’de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmişti.

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