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2022 Memur ve memur emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı 2500 lira olacak…

2022 Memur ve memur emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı 2500 lira olacak…
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04 Ocak 2022 - 9:16

2022 Memur ve memur emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı 2500 lira olacak…

 

Son dakika haberi.. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.

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Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5’lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

MİLYONLARCA KİŞİNİN MAAŞI DEĞİŞTİ 

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023’ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

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2022’de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5’lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Not: Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca ek ödeme tutarları da dahil edilmemiştir.

 

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