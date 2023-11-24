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Zerrin Özer’den Darülaceze açıklaması

Zerrin Özer’den Darülaceze açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Kasım 2023 - 15:27

Şarkıcı Zerrin Özer’in, “anksiyetesi artınca yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’ye yattığı” iddiası gündem oldu. Özer, merak konusu olan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haziran 2022’de “Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım” diyen Zerrin Özer, üç ay sonra bu kararından vazgeçip müzik dünyasına geri dönüştü.

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“DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM”

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten sanatçı, “Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden” açıklamasını yapmıştı.

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“BİRTAKIM ZİNCİR FİZİKİ SAĞLIK PROBLEMLERİM VAR”

Geçtiğimiz temmuz ayında ‘Basit Numaralar’ adlı albüm çıkaran Zerrin Özer’in, anksiyetesinin artması nedneiyle doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edildi.

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66 yaşındaki şarkıcı, gündem olan Darülaceze iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi:

Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafif de olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef.

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“ZERRİN’İNİZ GAYET İYİ”

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Zerin Özer, “Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin’iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

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