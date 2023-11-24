Ünlü iş insanı hakkında karar çıktı. Hamile eşine cinsel saldırıdan yargılanıyordu

Eşi Melisa Tatlıcı’ya 8 aylık hamile olduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı hakkında karar açıklandı.