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Narin Cinayetinde yeni itiraf!

Narin Cinayetinde yeni itiraf!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2024 - 17:30

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, adliyeye sevk edilen itirafçıların sorgusunun başladığını belirterek, Narin’i akşam 18.40’da gördüm diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, yeni bir itirafta bulunduğunu aktardı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan imam serbest bırakılırken itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar, Narin’in amcası Salim Güran’ın kendisinden, 200 bin TL karşılığında Narin’in cesedini dereye bırakmasını istediğini açıklamıştı.

“SALİM GÜRAN TEHDİT ETTİ”

Narin Güran cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir itiraf daha geldi. Halk TV Muhabiri Ferit Demir, adliyeye sevk edilenlerin sorgusunun başladığını belirterek, “Narin’i akşam 18.40’da gördüm” diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, “Ben Narin’i görmedim. Salim Güran ‘Bu saatte Narin’i gördüğünü söyleyeceksin’ baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim” dediğini söyledi.

Ferit Demir, Narin’in akşam görüldüğüne ilişkin söylemlerin kasıtlı yapıldığını ve bunun bir senaryo olduğunu iddia etti.

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