Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?

Kabine, bugün Beştepe’de koronavirüsle mücadele, son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları gündemiyle toplanacaktı. Toplantının ertelendiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün kritik bir gündemle toplanacaktı, toplantının ertelendiği duyuruldu.
Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadelede alınabilecek önlemler, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, son dönemdeki doğal afetler ve sonrasında alınacak kararlar olacaktı.
Toplantının yeni tarihi henüz resmi olarak paylaşılmadı.