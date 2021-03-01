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Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?

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Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?
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16 Ağustos 2021 - 15:38
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Kabine, bugün Beştepe’de koronavirüsle mücadele, son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları gündemiyle toplanacaktı. Toplantının ertelendiği duyuruldu.

Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak? Kritik Toplantı Ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün kritik bir gündemle toplanacaktı, toplantının ertelendiği duyuruldu.

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadelede alınabilecek önlemler, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, son dönemdeki doğal afetler ve sonrasında alınacak kararlar olacaktı.

Toplantının yeni tarihi henüz resmi olarak paylaşılmadı.

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