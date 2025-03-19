YOUTUBER ARİF KOCABIYIK GÖZALTINA ALINDI!

Siyasi içerikli sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Evime polis memuru arkadaşlar geldi. Hakkımda yakalama çıkmış. Emniyete gidiyorum” ifadelerini kullandı.

ARİF KOCABIYIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Kocabıyık’ın yaptığı siyasi içerikli sokak röportajları ve YouTube yayınları nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia ediliyor. İlave TV adlı YouTube kanalında yaptığı eleştirel içerikler ve gündeme dair açıklamalarıyla bilinen Kocabıyık, özellikle son dönemde yaptığı yayınlarla dikkat çekiyordu.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

📌 Doğum Yeri ve Yılı: 1983, Antalya – Elmalı

📌 Eğitim: Meslek lisesi mezunu

📌 Kariyer: Düğün fotoğrafçılığı ve güvenlik görevliliği yaptı

📌 Medya Kariyeri: 2018 yılında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave TV YouTube kanalını kurdu.

📌 Çıkışı: 2019 yerel seçim sürecinde yaptığı siyasi röportajlarla geniş kitlelere ulaştı.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ VE BEKLENEN AÇIKLAMALAR

Arif Kocabıyık’ın gözaltına alınmasının ardından resmi makamlardan bir açıklama bekleniyor. Kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği bu gelişmeyle ilgili detaylar geldikçe haber güncellenecektir.

Kaynak: https://www.medyaradar.net