Yol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu

Samsun’un Bafra ilçesi Nehrisedde yolu kenarında, tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinden çıkan kimlikte cenazenin Murat Bakan’a (33) ait olduğunu belirledi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu ise otopsi ve polis soruşturması sonucu belli olacak.