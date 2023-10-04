Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kestane kabağından bereket fışkırıyor

Kestane kabağından bereket fışkırıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
04 Ekim 2023 - 14:09

Bilecik Kabağı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteklediği baraj suyuyla uzun bir üretim sürecinin ardından hasat edildi. Şu an ise Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralarda yerini almaya hazırlanıyor.

Bilecik’in Kızıldamlar köyünde üretilen kestane kabakları, bir seneyi aşan raf ömrü ile başarılı bir üretim sürecini tamamladı. Üretici, geçen yılın üretim miktarını aşarak bu yıl bin tonun üzerinde kestane kabakları üretti.

Üretici, hasat mevsimi boyunca kestane kabaklarını toplamak için sabahın ilk ışıklarında tarlalara girdi. Bu 360 rakımlı köyde dekar başına 2-3 ton verim elde edilebiliyor. Lezzeti ve kalitesiyle ün kazanan bu kabağa ülkenin dört bir yanından talep artıyor.

Köy Muhtarı Metin Gezen, geçtiğimiz yıl hasat sezonu sırasında yaptığı açıklamada, 2006 yılında faaliyete geçen Kızıldamlar Barajı’nın suyunun araziye verilmesinin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İyi Tarım Uygulaması” projesinin kestane kabağı üretimini artırdığını belirtmişti. Gezen, 2000 yılında 50 tonluk kestane kabağı üretimine başladıklarını ve baraj suyunun desteğiyle üretimin büyük ölçüde arttığını ifade etmişti.

TARIM ARAZİSİ NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

10-15 yıldır mahsul yetiştiren çiftçinin uygun tohum ve gübre kullanımı hakkında tecrübe edindiğini aktaran Metin Gezen, “Köyümüzde hayvancılık yaygın olduğu için, hayvanların gübrelerini topraklarımızda kestane kabağı yetiştirmek için kullanıyoruz. Yani ağırlıklı olarak hayvan gübresi atıyoruz. Üretilen kabaklar bir yıl dayanıklılığını koruyor. Ürünümüzü İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ne gönderiyoruz. Verim iyi, vatandaş da memnun. Köyümüzde 30 çiftçi tarafından 300 dekar alanda üretim yapılıyor.” şeklinde konuşmuştu.

1000 TONUN ÜZERİNDE ÜRETİM OLDU

“Köyümüzde bu yıl 40 çiftçi ekim yaptı, 500 dönümlük araziye ekilen kabaklarda bu yıl 1000 tonun üzerinde üretim oldu. Çiftçilerimiz tarlalarından toplanan mahsullerden memnun. Bizim burada üretilen kabaklarımızın kaliteli ve raf ömrü uzun. Bu yüzden kestane kabağımız ülkemizde markalaştı. Ürettiğimiz kabakları İstanbul, Ankara, Antalya gibi ülkemizin birçok illere gönderiyoruz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumdaKılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumda
Yol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulunduYol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu
Saadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını gerçekleştirdiSaadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi
Palandöken zirvesi beyaza büründüPalandöken zirvesi beyaza büründü
Canını tek bıçak darbesi aldıCanını tek bıçak darbesi aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika haberi… İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının organizatörü öldürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa’nın ‘Başörtüsü’ kararına AK Parti’den tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kestane kabağından bereket fışkırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa günün ilk yarısında geriledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Palandöken zirvesi beyaza büründü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1. Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canını tek bıçak darbesi aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Şahinler Çetesi’ne büyük operasyon! Örgütün lideri tutuklandı!Ekim 3, 2023-11:13 am
Borsa güne rekorla başladıEkim 3, 2023-10:26 am
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!Ekim 3, 2023-9:29 am
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
Akbank’ta genel müdür değişti! KAP’a bildirildi…Ekim 2, 2023-10:53 am
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!Ekim 2, 2023-10:52 am
AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz!Ekim 2, 2023-10:49 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !