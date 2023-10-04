Kestane kabağından bereket fışkırıyor

Bilecik Kabağı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteklediği baraj suyuyla uzun bir üretim sürecinin ardından hasat edildi. Şu an ise Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralarda yerini almaya hazırlanıyor.
Bilecik’in Kızıldamlar köyünde üretilen kestane kabakları, bir seneyi aşan raf ömrü ile başarılı bir üretim sürecini tamamladı. Üretici, geçen yılın üretim miktarını aşarak bu yıl bin tonun üzerinde kestane kabakları üretti.
Üretici, hasat mevsimi boyunca kestane kabaklarını toplamak için sabahın ilk ışıklarında tarlalara girdi. Bu 360 rakımlı köyde dekar başına 2-3 ton verim elde edilebiliyor. Lezzeti ve kalitesiyle ün kazanan bu kabağa ülkenin dört bir yanından talep artıyor.
Köy Muhtarı Metin Gezen, geçtiğimiz yıl hasat sezonu sırasında yaptığı açıklamada, 2006 yılında faaliyete geçen Kızıldamlar Barajı’nın suyunun araziye verilmesinin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İyi Tarım Uygulaması” projesinin kestane kabağı üretimini artırdığını belirtmişti. Gezen, 2000 yılında 50 tonluk kestane kabağı üretimine başladıklarını ve baraj suyunun desteğiyle üretimin büyük ölçüde arttığını ifade etmişti.
TARIM ARAZİSİ NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI
10-15 yıldır mahsul yetiştiren çiftçinin uygun tohum ve gübre kullanımı hakkında tecrübe edindiğini aktaran Metin Gezen, “Köyümüzde hayvancılık yaygın olduğu için, hayvanların gübrelerini topraklarımızda kestane kabağı yetiştirmek için kullanıyoruz. Yani ağırlıklı olarak hayvan gübresi atıyoruz. Üretilen kabaklar bir yıl dayanıklılığını koruyor. Ürünümüzü İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ne gönderiyoruz. Verim iyi, vatandaş da memnun. Köyümüzde 30 çiftçi tarafından 300 dekar alanda üretim yapılıyor.” şeklinde konuşmuştu.
1000 TONUN ÜZERİNDE ÜRETİM OLDU
“Köyümüzde bu yıl 40 çiftçi ekim yaptı, 500 dönümlük araziye ekilen kabaklarda bu yıl 1000 tonun üzerinde üretim oldu. Çiftçilerimiz tarlalarından toplanan mahsullerden memnun. Bizim burada üretilen kabaklarımızın kaliteli ve raf ömrü uzun. Bu yüzden kestane kabağımız ülkemizde markalaştı. Ürettiğimiz kabakları İstanbul, Ankara, Antalya gibi ülkemizin birçok illere gönderiyoruz.”