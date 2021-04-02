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Yoğun Bakımda Tehlike Çanları

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Yoğun Bakımda Tehlike Çanları
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02 Nisan 2021 - 10:13
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Türkiye’de günlük corona virüs sayısının 40 bini geçmesiyle birlikte yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 63’ü aştı. Uzmanlara göre yoğun bakımlar kilitlenirse hiç kimsenin evinden çıkamayacağı tam kapanma gündeme gelebilir.
Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. “Bugünkü vakalar, nisanın 10-15’inde hastanelere yansıyacak” diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.
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