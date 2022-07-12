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Yeni trend bu oldu: OnlyFans gelirini açıkladı!

Yeni trend bu oldu: OnlyFans gelirini açıkladı!
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12 Temmuz 2022 - 16:47

Yeni trend bu oldu: OnlyFans gelirini açıkladı!

Müstehcen içeriklerin satıldığı bir sitede fotoğraflarını satan Twitch yayıncısı Amouranth, elde ettiği toplam gelirin 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde Corinna Kopf isimli içerik üreticisinin, 9 ay içerisinde 18 milyon dolar kazandığını açıklaması ABD’de gündem olmuştu.

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Gelirinin açıklayan influencer’lar trendine bir isim daha katıldı.

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KAZANCINI AÇIKLADI
Twitch’teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amouranth lakaplı Katiyln Siragusa, OnlyFans’te sadece fotoğraflarını satarak kaç para kazandığını açıkladı.

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33 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETMİŞ
Amouranth’ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda OnlyFans’ten elde ettiği toplam gelir tam 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu açıkladı.

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Amouranth şu anda içerik ürettiği platformlarda en çok izlenen kadın yayıncılar arasında yer alıyor.

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